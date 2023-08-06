لقاء تثقيفي بالأقصر للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. صور

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية واللقاء التثقيفي، للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

حضر فعاليات الندوة، كلا من محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير إدارة الوعظ بالأقصر ممثلين عن فضيلة الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفريق التواصل بالهيئة المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة، والدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة، أن الهيئة أنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة، موضحا أنها تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شانها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الندوة تستهدف تحقيق وتفعيل عملية التواصل مع المجتمع لكسب ثقة المواطنين، وبناء جسور من الشفافية معهم.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بضيوف الهيئة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك الشأن للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها أحد أهم ركائز الطاقة المستقبلية وأحد أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية حيث يتم استخدامها في التطبيقات الطبية والزراعية والاستخدامات الصناعية والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الاكتشافات الأثرية وترميم الآثار وهو قطاع مهم بالنسبة لمحافظة الأقصر، مؤكدا على أهمية تعريف قطاعات المجتمع المختلفة بما تحققه الدولة المصرية في ذلك الشأن.

فيما ثمن الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، جهود الهيئة في تنظيم عدد من فعاليات التوعية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وبالأنشطة النووية والإشعاعية؛ بما يتوافق مع رؤية الدولة وتوجهها في الاهتمام بالطاقة النظيفة الآمنة، وسعي الدولة للحفاظ على البيئة.

وعلى هامش فعاليات الندوة، قام نائب محافظ الأقصر، بتفقد مشروع المكتبة المتنقلة التي تقوم بتقديم الخدمات الثقافية والمكتبية حيث تحتوي على كتب متنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتستهدف إيصال الخدمة المكتبية إلى المناطق النائية.

وفي الختام، قدمت مكتبة مصر العامة، برئاسة الدكتور محمد حساني، المدير العام، درع المكتبة للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة؛ تهنئة له لصدور القرار الجمهوري لرئاسته جامعة الأقصر، وقام بتسليم الدرع لرئيس الجامعة محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر.

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