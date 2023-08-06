تقنيات الملابس الجاهزة ضمن ورشة عمل لطلاب الصم وضعاف السمع بالوادي الجديد

قال سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، انه ضمن خطة العمل بالأنشطة الصيفية لطلاب التربية الخاصة يجرى تنظيم تدريبات عملية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة حول تقنيات الملابس الجاهزة.

وأوضح سيد عطية ن ذلك يأتى فى إطار دعم طلاب المحافظة من ذوى الهمم واستثمار قدراتهم وطاقاتهم التى يتميزون بها عن غيرهم لدمجهم مع المجتمع وتأهيلهم للإنطلاق نحو سوق العمل، موجها شكره لجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر لأجل صالح الطلاب.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.