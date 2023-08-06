ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بجنوب سيناء

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، من ضبط 9 أطنان و197 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5% نتيجة تصرف اثنين من التجار التمونين لتصرفهم فى كمية قدرها 8847 كيلو جرام من دقيق المستودعات وكذا مخبز بلدى لتصرفه فى 7 شكائر دقيق 87.5% زنة 50كيلو جرام باجمالى 350 كيلو جرام.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة جنوب سيناء في لمحاربة مستغلي الدعم، وتشديد الرقابة والسيطرة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أى تجاوزات أو استغلال واحتكار للسلع. وبناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة وكذا متابعة وصول الدعم لمستحقيه، كلف المهندس ابراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء الحملات الرقابية بتشديد الرقابة ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه .

وأسفرت الحملات الرقابية عن تمكن سامح السيد مدير إدارة تموين مدينة رأس سدر، وعلاء حسني، من ضبط اثنين من التجار التمونيين بتصرفهم فى كمية قدرها 8 أطنان و847 كيلو دقيق مستودعات 87.5% مدعم بدون وجه حق حيث تصرف الأول فى كمية قدرها 3951 كيلو جرام والثانى فى كمية قدرها 4896 كيلو جرام.

وفي سياق آخر تمكنت حملة أخرى بمدينة طور سيناء برئاسة أحمد محمود و محمد اسماعيل من ضبط مخبز بلدى لتصرفه فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم 87.5% زنة 50 كيلو باجمالى كمية قدرها 350 كيلو جرام وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.