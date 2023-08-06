التموين: دخول 600 كيلو ذهب منذ بدء مبادرة "زيرو جمارك"

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريين والأجانب، ودخل بموجبها 600 كيلو من الذهب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

وأكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معبرا عن أمله في استمرارها.

وأشار إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، والتي شجعت المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

واختتم حديثه موضحا أنه لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليا، مؤكدا أنه في حال عدم الاستقرار العالمي تتجه الدول لاكتناز الذهب لكونه ملاذ آمن لحفظ القيمة وبالتالي يرتفع سعره على في مصر.

