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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب فريق برشلونة

محمد الزفراني
محمد الزفراني
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كشف مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن التعاقد مع المغربي محمد الزفراني والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

وقال الشامي: تعاقدنا مع محمد الزفراني لاعب الفريق الثاني في برشلونة سابقا".

وأضاف "اللاعب لم يخضع لفترة معايشة مع بلدية المحلة، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات".

وأتم تصريحاته "تعاقدنا أيضا مع يوسف حسن لاعب بورتو وتم تفعيل بند شراء عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس بعد نهاية إعارته، وأيضا كريم أشرف لاعب دكرنس اقترب من الانضمام لنا".

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية محمد الزفراني برشلونة