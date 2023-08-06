الأمن يضبط حشيش وهيدرو بمليون و805 آلاف جنيه في دمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسيدة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم ثان دمياط وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 60 كيلوجرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة.

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ “مليون و 805 آلاف جنيه تقريباً” وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.