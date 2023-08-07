تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية الظروف اليوم متاحة للاسترخاء والراحة إلا أنك لن تستمتع بوقتك بالشكل الذي تتمناه. يا عزيزي ستحاول تعديل بعض مواعيدك حتى توازن بين وقت الراحة والعمل.

برج الثور

عندما تستيقظ يا عزيزي من نومك اليوم ربما تقرر تغيير شكل منزلك تماما. ابدأ بالأساسيات أولا. نظم الغرفة وتخلص من الأغراض المبعثرة هنا وهناك. كلما كان المكان منظما كان من السهل عليك إجراء تعديلات وتغييرات بشكل أكبر وأفضل.

برج الجوزاء

الحرية يا عزيزي هي الشيء الذي تحاول تحقيقه خلال هذه الفترة. تريد أن تشعر أنك شخص مستقل. ربما تسأل نفسك اليوم عن الأسباب والطرق التي تجعلك تشعر بأنك شخص حر.

برج السرطان

أنت تقوم بعملك بسرعة فائقة اليوم. يا عزيزي حواراتك مع الأشخاص المحيطين بك سواء في العمل أو في المنزل ستكون مفيدة وهادئة. قد تشعر أنك تعزف سيمفونية وسط حشود من الناس.

برج الأسد

من الناحية الصحية التزم بممارسة الرياضة يا عزيزي، ستحل اليوم العديد من المشاكل الاجتماعية التي واجهتك خلال الثلاثة أسابيع الماضية، سوف تساعدك الظروف اليوم على تعلم العديد من الدروس والاستعداد لمرحلة أخرى.

برج العذراء

من الناحية المهنية حاول أن تلتزم بنوعية غذائك،لديك مسؤوليات متنوّعة شخصية ومهنية، فتشعر بالتوتّر وتتمنى لو ان الأحبّاء خفّفوا من مطالبهم ووقفوا إلى جانبك، سوف تنتهي من واجباتك العامة بسرعة اليوم.

برج الميزان

من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب الكافيين، قد تكون مجبرًا اليوم على تنفيذ القرارات والخطوات التي قررت تأجيلها منذ فترة. افحص بعض الملفات المهمة اليوم وقم بتنفيذ بعض الخطط من أجل الوصول إلى أهدافك.

برج العقرب

من الناحية الصحية تشعر بعدم الرغبة في النوم نظم أوقات نومك، تعرف بعدم قدرتك على مواجهة مشكلاتك من الناحية النفسية، فعادة ما تشعر بالحزن الشديد والضغط في مواجهة المشاكل، لذا عليك أن تدرب نفسه على التخلص من هذه المشاعر السلبية، فالمشاكل مهما كان حجمها ستنتهي إما آجلا أو عاجلا.

برج القوس

من الناحية الصحية تفكر بعمل جدول غذائي يتناسب مع صحتك، لا تجعل تهديدات الآخرين تؤثر عليك أو على شخصيتك. لا تشك في قدراتك. تخلص من القلق الذي تشعر به. لا تكن ساخطا وغير راض عن كل ما يحدث حولك.

برج الجدي

من الناحية المهنية إنه يوم مليء بالمهام الصعبة، ولكن الذكاء والنشاط يشعان من جميع أجزاء بدنك، ولذلك ستقوم بعملك على أكمل وجه. ستكون أبسط الأشياء وأقلها سببا في سعادتك.

برج الدلو

من الناحية المهنية حكمتك ستخدمك كثيرا. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطور خطتك إلى مدى أبعد، هذا ينطبق على مساعي العمل والأمور العاطفية على حد سواء.

برج الحوت

يوم صعب جدًا يا عزيزي وتشعر فيه بالضغط والقلق. تتردد عند اتخاذ بعض القرارات بسبب عدم ثقتك في نفسك. كل ما يجب عليك فعله اليوم هو اتخاذ الخطوة الأولى ولكن الوقوف والاعتماد على الآخرين قد يكون أسوأ شيء اليوم.