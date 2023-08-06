زهير المترجي يقترب من الانتقال إلى المصري البورسعيدي

دخل نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة بين إدارة النادي والمغربي زهير المترجي لاعب الوداد المغربي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبين إن النادي البورسعيدي اتفق مع اللاعب على كل الأمور المادية خلال الساعات الماضية، وتتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة التي تخص بنود عقده مع النادي البورسعيدي.

وأن المترجي أصبح لاعبا داخل صفوف النادي المصري بشكل كبير، وتحاول ادارة النادي المصري إنهاء جميع بنود عقد اللاعب مع النادي ووكيل أعماله سريعًا لحسم الصفقة، وإدارة النادي اتفقت مع اللاعب حال إنهاء كل أمور التعاقد سيصل إلى مصر خلال الأسبوع الحالي للتوقيع وإعلان الصفقة بشكل رسمي.

وحدثت كل هذه التقدمات بعدما اعجب علي ماهر مدرب الفريق باللاعب، ورحب بانتقاله قبل بداية المفاوضات من جانب إدارة النادي.

ويعد زهير المترجي من أبرز اللاعبين خلال السنوات الماضية داخل نادي الوداد المغربي، حيث توج مع الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية.

يذكر أن المصري البورسعيدي أعلن التعاقد رسميا مع ميدو جابر لاعبا جديدا للفريق، قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا، ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيس بوك، معلقة: ميدو جابر مصراوي.. نسر جديد من ذهب يحلق بجانب نسور المصري البورسعيدي.