"جرفهم التيار".. لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي

دلت التحريات فى واقعة غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة فى نهر النيل بمنطقة المعادى أن التيار جرفهم .

وأضافت التحريات أن الشقيقات الأربعة التى تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و34 سنة ، نزلوا للنيل هربا من حرارة الجو بمنطقة المعادى، لكن سرعة التيار جرفتهم مما تسبب فى وفاة 3 منهن وتم أنتشال الرابعة فى حالة حرجة ونقلها للمستشفى .

وتابعت التحريات أن قوات الأنقاذ النهرى تتبعت مسار التيار وعثر على جثتى فتاتين منهن وجارى البحث عن الجثة الثالثة .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة وعلى الفور تم الدفع بفرق الانقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية الى مكان البلاغ ، وتبين غرق كلا من إيمان محمد نادي محمد 34 سنة ربة منزل ، ياسمين محمد نادي محمد، 27 سنة، ربة منزل، وفاء محمد نادي محمد، 22 سنة، ربة منزل ، كما اصيبت شقيقتهم الرابعة ابتسام محمد نادي محمد، 25 سنة، ربة منزل وتم انتشال جثتين وفتاة مصابة وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة فيما نقلت مصابة الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة .