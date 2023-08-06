ندى ثابت: المنظومة الصحية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم جهوداً عظيمة غير مسبوقة للنهوض بملف الصحة وتطويره، وبناء نظام صحي متكامل، وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات والمبادرات الصحية التي تستهدف تحسين الصحة العامة للمواطن.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "المواطن يعيش أزهى عصوره، ويحظى باهتمام خاص يضمن له حياة كريمة آمنة"، مضيفة: "أين أهل الشر والمغرضين من تلك الإنجازات؟!.. أين أعداء مصر من المبادرات الصحية وملفات العلاج على نفقة الدولة التي خدمت ملايين المصريين"؟!