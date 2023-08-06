الكهرباء: خطة تخفيف الأحمال بلغت 1600 ميجا وات بدلًا من 3200

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ يوم الجمعة الماضى 33 ألف ميجا وات.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن القدرات التى تم فصلها من خلال خطة تخفيف الأحمال التى تتبعها وزارة الكهرباء بلغت 1600 ميجا وات بعد ان وصلت الأيام السابقة الى 3200 ميجاوات.

وأضاف أن هناك زيادة بلغت0.61 % فى الأحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل الحمل الأدنى مقارنة بنفس اليوم العام الماضى الى 2.7%.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منصف يوليو الجارى خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 الف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت.

وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضى جدول بمواعيد وأماكن الانقطاعات تخفيفا على المواطنين.

ويتم فصل الكهرباء ساعة واحدة يوميا تبدأ من الساعة 12 ظهرا، ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، لأن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة ناتجة عن أعطال فنية وليست ناتجة عن تطبيق خطة تخفيف الأحمال.