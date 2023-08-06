هيئة العمل الفلسطيني المشترك بلبنان تدعو لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم بمخيم "عين الحلوة"

طالبت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، بسحب كافة المسلحين من شوارع مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بنطاق مدينة صيدا في محافظة الجنوب اللبنانية، مشددة على ضرورة فتح الطرقات أمام السيارات والمشاة للدخول والخروج من المخيم.

وجددت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان تأكيدها على تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم في مخيم "عين الحلوة".. داعية لجنة التحقيق، التي شكلتها، الاستمرار في عملها لتحديد المتورطين في عملية الاغتيال التي استهدفت قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، وكذلك بعملية اغتيال الشاب عبد الرحمن فرهود، لتقوم هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالعمل على تسليمهم إلى القضاء اللبناني بأقرب وقت.

ودعت كافة العائلات التي نزحت بسبب الاشتباكات للعودة إلى منازلهم في المخيم، مطالبة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) إلى إزالة الركام الذي خلفته الاشتباكات، من الشوارع وكذلك رفع النفايات من جميع أحياء المخيم.

وكلفت هيئة العمل المشترك في لبنان، هيئة العمل المشترك في صيدا للمباشرة بوضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم الاتفاق عليه مركزيًا بالتنسيق مع الجهات اللبنانية السياسية والأمنية والعسكرية.

ووجهت هيئة العمل المشترك في لبنان، الشكر لكافة الجهود المخلصة اللبنانية والفلسطينية على كافة المستويات السياسية والحزبية والعسكرية والأمنية والمراجع الروحية والدينية والشعبية.