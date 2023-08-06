زيلينسكي: الدرع الجوي المستقبلي لأوكرانيا سيصبح قاعدة لأوروبا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستنشئ بالتأكيد "درعا جويا" موثوقا به على كامل أراضيها، والذي يمكن أن يصبح أساسا لـ"الدرع الجوي" لأوروبا.

وذكرت "وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية"، أن زيلينسكي صرح بذلك أثناء كلمة وجهها للقوات الجوية، مشيرا إلى أن أوكرانيا ليست لديها حتى الآن قدرات دفاع جوي كافية تسمح بحماية السماء من الهجمات الروسية على كامل أراضي البلاد.

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإن قيادة البلاد تعمل يوميا مع الشركاء الدوليين لضمان توفير القدرات المطلوبة لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "نحن مستمرون في إقناع شركائنا بأن وتيرة تسليم ما اتفقنا عليه هي عامل رئيسي".