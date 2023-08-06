الرقابة النووية والإشعاعية تطلق أولى فعالياتها التوعوية من محافظة الأقصر

نظم فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر مؤتمر جماهيري توعوي عن دور الهيئة، بحضور ما يزيد عن ٢٥٠ مشارك، وممثلين عن الجهات الوطنية، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وشهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حضور فعاليات المؤتمر التوعوي واللقاء التثقيفي للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والذي أقيم بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر وفريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية والشباب والأطفال.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال فعاليات الندوة، أن الهيئة أنشأت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة، موضحا أنها تتولى كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شانها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الندوة تستهدف تحقيق التواصل مع المجتمع وبناء جسور من الثقة والشفافية مع المواطنين وكسب ثقتهم.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر أن الدولة المصرية لديها العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك الشأن للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتبارها أحد أهم ركائز الطاقة المستقبلية وأحد أهداف التنمية المستدامة حيث يتم استخدامها في التطبيقات الطبية والزراعية والاستخدامات الصناعية والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الاكتشافات الأثرية وترميم الآثار وهو قطاع مهم بالنسبة لمحافظة الأقصر، مؤكدا على أهمية تعريف قطاعات المجتمع المختلفة بما تحققه الدولة المصرية في ذلك الشأن.

وعلى هامش فعاليات الندوة قام نائب محافظ الأقصر، ومحمد حساني مدير عام المكتبة بتكريم فريق تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جهودهم في رفع الوعي داخل المحافظة.