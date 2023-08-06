فريق هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يستهل فعاليات زيارته إلى الأقصر

التقى فريق عمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، المكون من الدكتور ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل، والدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز، ومحمود جودة كبير أخصائي العلاقات العامة، ورامي عفيفي كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة، اليوم الأحد، مع محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمحافظة، ولا سيما أن محافظة الأقصر تولي اهتمامًا خاصًا برفع وعي الجماهير.

وتوجه ممثلو الهيئة بخالص الشكر إلى مكتبة مصر العامة بالمحافظة لدعمها لأنشطة الهيئة التوعوية وتوفيرها كل السبل التي تساهم في دعم جهود الهيئة في تنفيذ دورها في التوعية الجماهيرية بكل ما يخص الانشطة النووية والإشعاعية السلمية بجمهورية مصر العربية.

رافق محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة نائب المحافظ ووفد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، حيث افتتح نائب المحافظ ركن خاص بمكتبة مصر العامة يضم كآفة إصدارات الهيئة والتي تصدر بصورة دورية.

كما توجه بعد ذلك مرافقًا فريق عمل الهيئة ومدير مكتبة مصر العامة إلى المكتبة المتنقلة حيث تم إعلان تدشين وضم إصدارات الهيئة إلى المكتبة المتنقلة لضمان الوصول الى أكبر عدد من المواطنين في مختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر، وهي أول مكتبة متنقلة على مستوى الجمهورية تضم اصدارات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.