وزير الخارجية الجزائري يبحث مع سفراء دول البريكس حشد المزيد من الدعم لترشح بلاده لهذا التكتل

بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع سفراء وممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة البريكس المعتمدين لدى الجزائر، حشد المزيد من الدعم لترشح بلاده لعضوية مجموعة هذا التكتل السياسي والاقتصادي العالمي الذي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان، اليوم /الأحد/- أن عطاف اجتمع بسفراء كل من الصين، وروسيا، والهند، والقائمين بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب أفريقيا في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة البريكس، لا سيما من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح الذي يستند على إرادة سياسية قوية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ويستمد خصوصيته من المبادئ والقيم والمراجع التي ترتكز عليها السياسية الخارجية الجزائرية؛ وهي التي ترافع من أجل قيام نظام دولي متعدد الأقطاب وتعمل في سبيل تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده "بنضالها السياسي المعروف" في سبيل إعلاء القيم والمبادئ التي قامت عليها ومن أجلها منظمة البريكس وبالديناميكية الاقتصادية التي تشهدها من خلال المؤشرات التنموية الإيجابية التي حققتها في السنوات الأخيرة، تطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل بما يخدم أهداف السلم والأمن والتنمية والرخاء إقليميًا ودوليًا.