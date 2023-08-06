أقر مجلس الوزراء الأردني على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط،اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس الجاري، وكمهلة نهائية وأخيرة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني، اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
بوابة العرب
الوزراء الأردني يوافق على تمديد إجراءات تنظيم سوق العمل للأجانب لمدة شهرين
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أقر مجلس الوزراء الأردني على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط،اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس الجاري، وكمهلة نهائية وأخيرة.
أقر مجلس الوزراء الأردني على تمديد العمل بقراره السابق الصادر بتاريخ 9/4/2023، المتعلق بإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط،اعتبارا من تاريخ 2 أغسطس الجاري، وكمهلة نهائية وأخيرة.