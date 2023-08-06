طارق العشري: تدريب الاتحاد السكندري أمنية تحققت.. والقادم أفضل

قدم طارق العشري ،المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،الشكر لمجلس إدارة النادي بالكامل برئاسة محمد مصيلحي ،وأعضاء وجماهير الأخضر ،على ثقتهم الكبيرة بعد اسناد مهمة تدريب الفريق السكندري له رسمياً ،خلال الموسم الجديد .

وقال«العشري» خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الجهاز الفني والصفقات الجديدة :«تدريب الاتحاد السكندري أمنية تحققت من ربنا العالمين ».

وأوضح «العشري» انه كان يتنظر فرصة تدريب الاتحاد السكندري ،منذ وقت ، والآن تحققت .

ووعد «العشري» جماهير ومحبي الاتحاد السكندري ببذل قصارى الجهد من أجل وضع زعيم الثغر في المكانة التي يستحقها مع الكبار خلال الموسم الجديد .