تنسيق المرحلة الأولى.. جامعة المنصورة تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات باليوم الثاني

واصلت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى، لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، لليوم الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أنه تم تشكيل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب، وتخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها، واستخدام معامل مكيفة حرصا على راحة الطلاب، وعمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعا للازدحام والتكدس، وتجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، إلى أنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم و تجهيز 5 معامل حاسب آلي لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر بمكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الإلكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، و3 معامل بكلية التربية، ومدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة.

ولفت الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام إدارة شئون الطلاب بجامعة المنصورة والمشرف على مكتب التنسيق،إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

وأوضح أن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

الدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب .

إدخال الرغبات بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

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