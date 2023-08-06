فى ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل طلاب الدمج

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اليوم في ثاني أيام تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، الطالب عبد الرحمن أحمد محمد أحمد من طلاب الدمج (شلل دماغي) والحاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة المنشاة الثانوية الجديدة المشتركة بمجموع (٣٥٥درجة) الشعبة الأدبية بنسبة ٨٦.٥٪؜، وذلك لمساعدته في تنسيق الرغبات بالمرحلة الأولى بمكتب التنسيق بالجامعة، عن طريق خدمات الدعم والمشورة التي يقدمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور حسان النعماني انه تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي إهتمامًا بالغًا بأصحاب الهمم والإحتياجات الخاصة، تحرص إدارة الجامعة علي دمج الطلاب ذوى الهمم بأقرانهم بالمجتمع الجامعي وتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم الفريدة في بناء الجمهورية الجديدة، موجهًا بإستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، لمساعدتهم بأعمال التنسيق الالكتروني ليتم بسهولة ويسر، وذلك ضمن أهداف الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن من أهداف مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة تقديم الدعم والمشورة الأكاديمية والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم للتقديم بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم ونوع الإعاقة، بما يحقق التوافق الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطالب خلال المرحلة الجامعية.

وأضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة انه تم تنفيذًا توجيهات إدارة الجامعة يتم مع المسؤلين عن التنسيق بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة لتقديم كل الدعم الفني للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، الي جانب عمل جلسات إرشادية وتقديم الدعم والمشورة الأكاديمية لهم وتعريفهم بكليات الجامعة وفقًا لقدراتهم.

وقدم الطالب خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني علي حسن الإستقبال وتهيئة كافة الظروف له لاتمام عملية التنسيق في سهولة ويسر.