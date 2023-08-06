عقوبات بالجملة على الأهلي والمصري بسبب أحداث مباراة الكأس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، التي يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، عددا من القرارات بشأن ما حدث في مباراة الأهلى والمصرى في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت القرارات كالتالى:

1- حرمان جماهير النادى الأهلى من حضور مبارتين قادمتين في بطولة كأس مصر .

2- إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى «مباراتين» وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه عشرون ألف جنيه «تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه»- على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف.

3- حرمان جماهير النادى المصرى من حضور مبارتين قادمتين في بطولة كأس مصر.

4- إيقاف على ماهر المدير الفني للنادى المصرى «أربع مباريات» وغرامة مالية قيمتها «20000 جنيه» عشرون ألف جنيه «تسدد لخزينة الاتحاد للطرد ولما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.

5- منع إبراهيم متولي، عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى، من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لمابدر منه بعد نهاية المباراة.