الأهلي يفاوض البلجيكي "دياماتا" مهاجم أسبانيول

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات مع المهاجم البلجيكي، ذو الاصول الكونغولية لاندري دياماتا لاعب نادي إسبانيول الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وتعثرت مفاوضت الأهلي مؤخرا مع المهاجم البرازيل جوستافو سوزا لاعب نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بسبب مغالاة نادية في المقابل المادي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز"، أن اللاعب البلجيكي لاندري دياماتا مهاجم نادي إسبانيول الإسباني، دخل حسابات مسئولي النادي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم الخط الهجومي الأحمر بمهاجم سوبر.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بدأ الاتصالات بوكيل أعمال اللاعب ومسئولي نادي إسبانيول الإسباني للتعاقد مع لاندري دياماتا.

يعتبر لاندري دياماتا من مواليد 1997، ويحمل الجنسية البلجيكية وينحدر من اصول كونغولية ويمتاز بالقوة الجسمانية ويجيد التعامل مع الكرات الهوائية بجانب السرعة والقدرة على تسجيل الأهداف.

ولعب “دياماتا” مع فريق إسبانيول الموسم الماضي معارا من نادي نيمخن الهولندي وشارك في 32 مباراة مع الفريق الإسباني سجل 10 أهداف وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب لاندري دياماتا نحو 2.5 مليون يورو، وهي قيمة ليست بالكبيرة على النادي الأهلي لدفعها في حال حدد ناديه الإسباني سعره بذلك.

وسبق للاعب البلجيكي اللعب لأندية فولفسبورج الألماني وأندرلخت البلجيكي الذي شارك معه في 38 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.