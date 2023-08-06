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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"رأس العش" على طاولة أعضاء لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح بالهناجر

رأس العش
رأس العش
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يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، العرض المسرحي "رأس العش"، في العاشرة مساء اليوم الأحد، بحضور أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة المكونة من الفنان أشرف عبدالغفور، رئيسا، وعضوية كل من الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري.

"رأس العش" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، المشاركة في المسابقة الرسمية لعروض الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

يشارك في بطولة المسرحية الفنانين: إيهاب محفوظ، وكريم عبد الكريم، ومحمد محسن، وإبراهيم طلبة، وأحمد مختار، وعبدالرحمن المغربي، ويوسف ممدوح، ونشوى عبد الرحيم، ومحمد زكي، وعبدالله سعد، وبسام عبدالله، وهشام صهيون، وعبدالله زاهر، والطفلة خديجة أحمد، ديكور وملابس وماكياج أمل حسام، إضاءة وليد درويش، موسيقى وألحان زياد هجرس، فكرة وإخراج بدر الأحمدي.

تستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

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