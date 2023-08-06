قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية اغتيال في "جنين"

نفذت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، عملية اغتيال جنوب مُحافظة "جنين" شمالي الضفة الغربية.

وأظهر مقطع مصور(فيديو) تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي القوة الإسرائيلية وهي تنفذ عملية "اغتيال خاطفة"، حيث أطلقت وابلًا من الرصاص على سيارة من مسافة الصفر، ولم تغادر القوة موقع الحادث حتى تأكدت من تنفيذ مهمتها، وهو ما يُرجح مقتل من كانوا بداخلها.

وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية منعت قبل مُغادرتها سيارة إسعاف فلسطينية من الاقتراب من موقع السيارة المستهدفة.