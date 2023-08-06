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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية اغتيال في "جنين"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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نفذت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، عملية اغتيال جنوب مُحافظة "جنين" شمالي الضفة الغربية.
وأظهر مقطع مصور(فيديو) تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي القوة الإسرائيلية وهي تنفذ عملية "اغتيال خاطفة"، حيث أطلقت وابلًا من الرصاص على سيارة من مسافة الصفر، ولم تغادر القوة موقع الحادث حتى تأكدت من تنفيذ مهمتها، وهو ما يُرجح مقتل من كانوا بداخلها. 
وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية منعت قبل مُغادرتها سيارة إسعاف فلسطينية من الاقتراب من موقع السيارة المستهدفة. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الضفة الغربية