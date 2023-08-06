نائب رئيس حركة "فتح" يطلع السفير المصري على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة

سلط نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، اليوم الأحد، الضوء على الهجمة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من جرائم يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيل والمستوطنون، واصفًا هذه الجرائم والاعتداءات بغير المسبوقة، في ظل ما يرافقها من ممارسات تهويدية واستفزازية في مدينة القدس المحتلة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في رام الله، السفير إيهاب سليمان سفير مصر لدى فلسطين، حيث شدد العالول على تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بكامل الحقوق الفلسطينية المتعلقة بضرورة مواصلة النضال والصمود حتى إنجاز الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وبدوره، أكد السفير إيهاب سليمان، دعم مصر الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد استمرار دور مصر فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.