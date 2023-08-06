بسبب الميراث.. التصريح بدفن جثمان ربة منزل قتلت على يد شقيق زوجها بكفر الشيخ

أمرت نيابة مركز دسوق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بدفن جثة سيدة في الأربعين من عمرها، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، بحروق شديدة، نتيجة خلافات عائلية مع شقيق زوجها وزوجته، بسبب الميراث.

و شيع أهالي قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأحد، جنازة سيدة اربعينية لقيت مصرعها متأثرة بإصاباتها، بحروق شديدة في جميع أنحاء الجسم،إثر سكب شقيق زوجها، وزوجته مياه ساخنة عليها بسبب خلافات عائلية.

كانت نيابة دسوق أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة السيدة المتوفية والتصريح بدفنها عقب إنهاء عملية التشريح بمعرفة أهليتها.

تعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بوصول إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، تفيد بوصول المدعوة صباح إبراهيم محمد بكر، تقيم بمساكن الصفا دائرة قسم دسوق مصابة بحروق إثر تعدي من آخرين.

وتبين من التقرير الطبي المحرر، بمعرفة أطباء قسم الأستقبال بمستشفى دسوق العام، أن الإصابات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن حروق من الدرجة الأولى والثانية بالظهر، والوجه، والطرفين العلويين، والصدر، وجرى عمل الإسعافات اللازمة لها فيما جرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجها فيه وتوفيت خلال تلقيها العلاج.

وبسؤال زوجها المدعو،يوسف حسن يوسف النويشي، 52 عامًا، عامل عادي، ويقيم بنفس العنوان، اتهم شقيقه المدعو إبراهيم ح ي، وزوجته المدعوة إيمان ش ح، بالتسبب في إصابتها التي أدت إلى وفاتها خلال تلاقيها العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام وذلك من خلال سكبهم مياه ساخنة عليها ما أدى إلى وفاتها نتيجة خلافات عائلية بسبب المنزل ووجود قضايا حول ذلك.

وكشفت تحريات الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق عن وجود خلافات عائلية بين المجني عليه، والمتهمين، وعقب ذلك أحضرا المتهمان مياه ساخنة "مغلية" وألقاها على المجني عليها خلسة ما نتج عن تعرضها بإصابات بالغة الخطورة بحروق في معظم أماكن جسدها وفق التقرير الطبي.

حٌرر بذلك المحضر رقم 8078 لستة 2023 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.