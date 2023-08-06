"جمارك مطار الغردقة" تحبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هامبورج بألمانيا اشتبه أحمد الأسمر مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن وعبدالمجيد النجار، تلاحظ وجود عبوات دوائيه، قام على محمد سيد مراد المشرف على صاله الوصول الدولى بتكليف محمد عبدالحليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ١٨ شريط من عقار الترامادول المخدر المدرج بجدول المخدرات بإجمالى ١٥٦ قرص بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز شنوده عبداللطيف بحضور وليد زياده من الأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركى.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم ٢٦ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.