ألكسندر ديل فال يكتب: الانقلاب في النيجر.. البداية والأسباب والنتائج!.. حصيلة المناجم تصب فى جيوب الغرب.. والتهديدات الاستعمارية الجديدة غير مجدية

الأحد 06/أغسطس/2023 - 06:12 م

فى ٢٣ يوليو ٢٠٢٣، بعد سلسلة من الانقلابات منذ عام ٢٠٢٠ فى بوركينا فاسو ومالى وغينيا كوناكرى، جاء دور النيجر المجاورة للخضوع لسيطرة قوة عسكرية كجزء من تأثير الدومينو. تدخّل «استعمارى جديد» مفترض والانضمام إلى محور عسكرى محافظ موالى لروسيا ومعادٍ للغرب. فى هذا المقال أحلل هذا الحدث الخطير الاستثنائى لفرنسا، والذى جعل النيجر قاعدة عملياتها العسكرية الجديدة مع تشاد منذ انتهاء عملية برخان، فى مواجهة الجهادية، ومعرفة أن هذا البلد كان منذ فترة طويلة موردًا رئيسيًا لليورانيوم إلى جمهورية تشاد والصناعة النووية الفرنسية..

بعد عزل الرئيس النيجيرى المنتخب محمد بازوم فى قصره، قامت عناصر من الحرس الرئاسى النيجيرى بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تشيانى (الذى أحبط هو نفسه محاولتين انقلابيتين سابقتين ضد بازوم)، بارتكاب انقلاب انضم له الجيش النظامى أخيرًا.. بازوم، وهو من أقلية عرقية وضعفت هذه الجماعة بالفعل بعد محاولتين انقلابيتين فى عامين، اتُهم بالخضوع لفرنسا ومنع جيش النيجر من قمع التهديد الجهادى. وفى الحقيقة، جاء بازوم إلى السلطة بعد إبطال ترشيح خصمه الرئيسى، حماه أمادو. وأغلق الجنرال الانقلابى تشيانى الحدود، وأعلن أن الجمهورية السابعة ومؤسساتها عفى عليها الزمن، وأعلن حظر التجول، وروج لنفسه رئيسًا لـ «المجلس الوطنى لحماية الوطن» (CNSP)، ثم عزل الرئيس بازوم فى ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ وبعد ساعات قليلة، ومنذ ذلك الحين، اندلعت مظاهرات متعددة على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل آلاف المواطنين فى النيجر وهم يرددون شعارات مؤيدة لروسيا ومعادية لفرنسا، بل ومحاولة اقتحام السفارة الفرنسية.

نشأة الأزمة

فى الواقع، يعود أصل الأزمة إلى حد كبير إلى إقالة المنفذ المشارك للانقلاب، الجنرال ساليفو مودى، رئيس أركان جيش النيجر السابق، انتقاما لرغبته فى التعاون مع نظرائه الانقلابيين فى مالى وكان قد التقى قبل شهرين خلال زيارة بدعوة من العقيد أسيمى جويتا، مخطط الانقلاب فى مالى. وبعد هذه الرحلة إلى مالى، التى لم ترضى بازوم، الذى تحالف بالفعل مع الجيش من خلال فرض تعزيز التعاون العسكرى لمكافحة الإرهاب مع فرنسا ورفضه التعاون مع مالى وبوركينا فاسو.. أقيل مودى فجأة من منصبه وحل محله اللواء عبده صديقو عيسى.

وفقًا لعدد من المحللين الماليين والنيجيريين، فإن حقيقة أن مودى أراد التوافق مع إخوانه الماليين فى ملفات متعلقة بالسلاح (وهذا الملف محظور التفاوض فيه من قبل فرنسا) وأنه كان يعد معهم «تعاونًا فى الأمور الأمنية» على مدى أكثر من ٨٠٠ كيلومتر من الحدود بين البلدين دون مراعاة التوجهات الفرنسية الجديدة (التى أرادت التركيز فى النيجر على منطقة ما بعد برخان والاتسفادة بجهود ١٥٠٠ رجل).. تلك التوجهات كانت ستحفز رئيس أركان الجيش الفرنسى للذهاب إلى النيجر للمطالبة إقالة مودى.. وسواء أكان هذا صحيحًا أم خطأ، فقد اعتبر ذلك تدخلًا استعماريًا لا يطاق على خلفية فشل الجيش الفرنسى فى محاربة الإرهاب. منذ ذلك الحين، برر الانقلابيون فى النيجر، مثل نظرائهم العسكريين فى مالى وبوركينا فاسو وغينيا، انقلابهم باعتبارهم رد فعل وطنى ضد «التدخل» الاستعمارى الفرنسى الجديد المفترض، ولكن أيضًا ضد الخطر الجهادى الذى حارب بشدة سابقًا فى إطار برخان، ثم ضد سوء حكم بازوم والخضوع لفرنسا ورفض التعاون مع جنود مالى وبوركينا فاسو ضد الإرهاب الإسلامى الذى ابتليت به المنطقة.

وطبقا للخبير ادريس كانابيه، خبير ومستشار وأكاديمى بلجيكى مالى، عائد من بعثة الاتحاد الأوروبى، «عملية برخان والقوات الفرنسية والغربية فى منطقة الساحل G٥ لم تكبح الجهادية والإرهاب على الإطلاق»، بل على العكس تمامًا. لسنوات، «تم استبدال كل زعيم جهادى محلى يقتل على يد جنود فرنسيين أو محليين بآخر وذلك بشكل ممنهج وواضح، بحيث تكون قواعد المجندين الجدد كبيرة ولا تنضب فى حال حدوث أى تغيير جذرى فى النموذج وسياسات الحلول».

التهديد الجهادى وفشل عملية برخان

تذكر أنه فى ٢ يناير ٢٠٢١، تسبب أسوأ هجوم على الإطلاق قام به الجهاديون فى النيجر ضد المدنيين إلى مقتل ١٠٠ شخص فى قريتين فى الغرب (توما بانجو وزاروماديريا). هجمات تحدث وعمليات احتجاز الرهائن تتزايد فى منطقة الساحل فى المنطقة الناطقة بالفرنسية دائمًا تقريبًا فى قطاع «الحدود الثلاثة» (مالى وبوركينا والنيجر). وجاءت فرنسا لمساعدة النيجر لمواجهة هذه الآفة الهجينة التى توحد التعصب والتنافس العرقى القبلى والانحراف والانفصال، والتى تهدد النيجر بشكل متزايد بعد أن أحدثت حالة من الفوضى فى مالى وبوركينا فاسو.. وعلى الرغم من قدوم فرنسا لمساعدة النيجر فى يناير ٢٠١٣ (وبناءً على طلبها) مع عملية سيرفال، ثم عملية برخان (التى ألغاها إيمانويل ماكرون الذى غادر شمال مالى إلى منطقة الحدود بين الثلاث دول، ثم قرر انسحاب القوات الفرنسية السابقة المتبقية من برخان فى تشاد ثم فى النيجر) وهذه العملية بدت أقل شرعية فى عيون السكان.

قبل الانقلاب، كانت النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس فى منطقة الساحل والبلد الأفريقى الوحيد الذى لا تزال تحتفظ معه فرنسا بشراكة «قتالية» ضد الجهاديين. ومع ذلك، فى إحدى خطاباته الأولى، انزعج الجنرال الانقلابى النيجيرى تشيانى من «تدهور الأمن» من خلال التشكيك فى أى استراتيجية للرد على الجماعات الجهادية التى من شأنها استبعاد مالى وبوركينا فاسو، وهى طريقة لانتقاد الفرنسيين بعد بارخان. إنها إستراتيجية واضحة ! سيتم التذكير بإلغاء عملية برخان مع انسحاب القوات الفرنسية من مالى فى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢، وأن فرنسا أرادت منذ ذلك الحين أن تجعل النيجر «مركز ثقل» الحرب ضد الإرهاب وذلك بدعم بازوم. وفقًا لإدريس كانامبايه، «كان الانقلاب متوقعًا تمامًا، خاصة وأن التشابه مع مالى لا يمكن إنكاره»، وذلك فى ظل هذه الأجواء ذات العداء المتنامى لفرنسا التى أصبحت «غير مسموعة تمامًا فى منطقة الساحل»، هذه «الصورة الشيطانية لفرنسا التى أرادت لإسكات الأصوات المتنافرة «. ووفقا له، فإن «القشة التى قصمت ظهر البعير كانت عندما أجبرت مالى «برخان» على ترك أراضيها فى حين رحبت بها النيجر! وهذا أثار سخط مالى لأنها رفضت برخان، فلماذا ترحب النيجر بـ ١٥٠٠ جندى فرنسى وبالتالى تستمر فى طاعة الإليزيه «؟ وباعتراف الجميع، لم يعد الجيش الفرنسى يقوم بعمليات مستقلة - كما كان الحال فى زمن برخان - دون الرجوع إلى السلطات الأفريقية، لأن ٢٥٠٠ جندى من القوات الفرنسية فى منطقة الساحل (FFS) لم يعودوا من عمليات خارجية (Opex).

ومع ذلك، وعلى الرغم من «الظهور المتراجع» لفرنسا مؤخرا، «فقد تسبب بازوم فى نفور الماليين من خلال قبوله استمرار برخان فى النيجر والسخرية من الجيش المالى المقدم على أنه أقل تجهيزًا من الجهاديين؛ بل إنه أعلن أن الانقلاب فى مالى لن يستمر شهرين بدون مساعدة الغرب ضد الجهاديين »، وأن جيشه فى النيجر سيجد نفسه مجبرا على هذا المصير نفسه بدون فرنسا، وكل ذلك كان مزيفًا ومثيرًا للازدراء. بالنسبة إلى كنانباى، فى مواجهة مثل هذا «العاهل الموالى للغرب» (بازوم)، وفى منطقة يحرر فيها العديد من الجيران أنفسهم من الغرب (بوركينا ومالي)، أعطت باماكو الزخم لكل هذه الأحداث، لأن السكان - حتى الأكثر فقرا - لديهم رغبة متزايدة فى السيادة، وأحيانا أكثر أهمية من تحقيق الازدهار المادى بالنسبة لهم. وكل هذا، بالطبع، من الصعب تصوره فى ظل وجود «البيض والمسيحيين والغربيين» المشبعين بالنزعة الاستهلاكية، المتناقضة مع أى وعى بالهوية!

ووفقًا لإدريس كانامبايه - الذى يتم الاستماع إليه كثيرًا فى بلاده وشارك فى مشاريع التنمية وفى المفاوضات بين القبائل والأزمات فى منطقة الساحل الأفريقى وفى العديد من الأماكن الأخرى فى القارة - فإن جميع المؤيدين للغرب مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيكونون الأكثر تعرضا لموضوع «فقد للمصداقية!» والأخطاء الاجتماعية التى تفاقم هذا التمثيل متعددة وكثيرة.

ومن بين العديد من الأمثلة: الوسيط فى أزمة محكمة الدولة فى النيجر، إدريس ديبى، وهو نفسه حاكم مناهض للديمقراطية وأصبح رئيسًا فى انتهاك للدستور التشادى، وبالتالى فى نوع من الانقلاب، تم تكليفه من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإقناع الانقلابيين فى النيجر بترك السلطة «.. كان الناس فى النيجر والأفارقة الآخرون ينظرون إلى هذا على أنه رسالة مضادة ومعايير مزدوجة «. علاوة على ذلك، بينما ينتقد الغرب مناطق نفوذ روسيا فى أوكرانيا، تجد هذه الدول الغربية نفسها، بما فى ذلك فرنسا، أنه من الطبيعى الحفاظ على مناطق نفوذ فى أفريقيا. ويدعو خبيرنا إدريس الفرنسيين والغربيين عمومًا إلى «الاستماع أكثر إلى الشعوب، موضحًا أن» منطقة جاو (مالي) قد تم انتشالها من الجهاديين على يد الجيش المالى منذ رحيل فرنسا وليس أبدًا بفضل القوة «.. فى مواجهة الجهادية التى لا تتوقف أبدًا عن المذابح والإرهاب وأخذ السكان كرهائن - بالإضافة إلى منع التطور الذى لا تضمنه الصناعات الغربية المتواجدة محليا و«المفترسة» من خلال الاكتفاء بنهب الموارد، «صُدم مواطنو النيجر من أن بلادهم تم تقليصها إلى منطقة تراجع استعمارية جديدة للقوات الفرنسية مثل تشاد، وانتهى بهم الأمر، منذ عام ٢٠٢٠، برؤية الانقلابات العسكرية المختلفة فى غينيا كوناكرى ومالى وبوركينا فاسو - على خلفية المساعدات الروسية الهائلة من حيث التسلح والتعاون فى مجال التعدين (أيضًا بالتعاون مع الصين) – وأن كل ذلك عبارة عن طرق يجب اتباعها للهروب من قبضة الاستعمار الفرنسى الجديد «.

بوتين وليس بايدن أو ماكرون؟

نتيجة لذلك، بالنسبة للجنود الانقلابيين فى مالى أو النيجر أو بوركينا فاسو، فإن الوجود الروسى (ليس فقط لفاجنر كما رأينا خلال القمة الروسية الأفريقية الثانية فى ٢٨ يوليو ٢٠٢٣)، يعتبر أكثر براجماتية وأقل «تدخلا» وقبل كل شيء أقل أخلاقية ومن ثم أقل تطلبًا من فرنسا والولايات المتحدة فيما يتعلق بملف الديمقراطية. إنه بالتأكيد يعتمد على مساعدات مالية أقل من الغرب، لكنه مناسب للجيش الذى يستفيد من التعاون التكتيكى والتكنولوجى فى مجال التسلح، وهو ذو قيمة كبيرة بالنسبة للمجلس العسكرى الذى يريد محاربة الجماعات الجهادية «على الطريقة الروسية».. والحقيقة فى منطقة الساحل، يرتبط هؤلاء بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية فى الصحراء الكبرى (ISGS) فى الغرب، وفى الجنوب الشرقى، بوكو حرام والدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا (إيسواب).

وفى الواقع، الرئيس بازوم، يعتبر مدللًا من الغرب ولكن مكروهًا من قبل معظم الجنود - الذين أطاحوا به بعد أن فرض عليهم تعاونًا عسكريًا معززًا وغير مرغوب فيه مع فرنسا - وعلاوة على ذلك فلقد جاء من قبيلة عرقية أقلية، وبالتالى لن يكون هو نفسه ديمقراطيًا عظيمًا، وذلك لما يقوله لخبيرنا إدريس، والذى لا يتفق كثيرًا مع الرواية الغربية السائدة التى تقول أن: بازوم جاء إلى السلطة بعد تعيينه من قبل سلفه وبعد أن رأى رفض أوراق ترشح منافسه القوى. وبمرور الوقت عفا الغرب عن سجنه للمتظاهرين واعتقال المعارضين السياسيين «. وهنا يتم استنكار هذا النوع من المعايير المزدوجة بشكل متزايد من قبل مواطنى النيجر ومواطنى البلدان الأخرى فى المنطقة الذين يراقبون بعناية تطور هذا المعقل للنفوذ الفرنسى فى أفريقيا أو «Françafrique»، والذى بات مصطلحا قديمًا!

فقدان شريك استراتيجى سابق ومعقل مؤيد لفرنسا

كانت النيجر فى الواقع واحدة من آخر حلفاء باريس فى منطقة الساحل، وهى الدولة الأفريقية الوحيدة التى لا تزال فرنسا تحافظ معها على ما يسمى بالشراكة «القتالية» ضد الجهاديين؛ لكن الانقلابى تشيانى شجب فى خطاب له «التدهور الأمنى» فى البلاد الذى يعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر فاعلية فى إطار ليس إخضاع القوات الفرنسية وإنما فى إطار تعاون أمنى معزز مع «الإخوة العسكريين من» مالى وبوركينا فاسو. ولاتخاذ إجراءات رفض «التوباب» «الإمبريالية» الفرنسية فى هذه البلدان الثلاثة، دعونا فقط نتذكر المظاهرات المنتظمة فى مالى وبوركينا فاسو والنيجر منذ عام ٢٠١٧ بالفعل ضد الوجود الفرنسى، وحالات نهب المتاجر الفرنسية. فى داكار (السنغال)، ومع ذلك فهى صديقة لفرنسا لفترة طويلة، فى مارس ٢٠٢١، وجهت انتقادات منتظمة ضد القادة السياسيين الفرنسيين، كما تم حظر إذاعة RFI فى بوركينا فاسو فى ٣ ديسمبر ٢٠٢٢، إضافة إلى حظر المنظمات غير الحكومية مع الصناديق الفرنسية للعمل فى مالى. وفى هذا السياق، نجحت الحركة المدنية النيجيرية M٦٢ المناهضة للإمبريالية والفرنسية - التى سبق لها الاحتجاج على برخان فى منطقة الساحل والصحراء - فى تنظيم مظاهرات كبيرة مناهضة للفرنسيين، بل ودعت إلى شن هجوم على السفارة الفرنسية. الشعارات الصريحة التى حملتها الجماهير على نطاق واسع فى صيغة: «ارحلى يا فرنسا» و« فرنسا تملى إرادتها على الأفارقة منذ ٦٠ عامًا» و«نريد روسيا» وأيضا «نريد شركاء جدد لمرافقتنا فى استقلالنا» و«نريد أن نحذو حذو أبناء عمومتنا فى مالى وبوركينا «.



«إنهاء الاستعمار الثانى»

فى الواقع، فإن «إنهاء الاستعمار الثانى» المستمر منذ عقود، والذى يدفع الشباب المرتبطين بالشبكات، والمطلعين والمغذين بالنظريات الأصلية، المناهضة للاستعمار وكراهية الغرب، إلى تشجيع الانقلابيين العسكريين الموالين لروسيا، يؤدى بشكل تقريبى، كما فى بعض الدول العربية، على مسارين متعارضين تمامًا، وكلاهما آخذ فى الارتفاع ويتناقض بشكل أساسى مع الديمقراطية الليبرالية الأوروبية الغربية وحقوق الإنسان: إما المسار الديكتاتورى والدينى للسلفيين أو حتى الإسلاميين الجهاديين الراديكاليين، الذين «الإسلام والشريعة هم» الحل «ومن يريد القضاء على كل ما يأتى من» الكفار «(معنى مصطلح بوكو حرام) ؛ أو، على العكس من ذلك، المسار غير الليبرالى «الرجولى» والحربى، ولكن العلمانى، غير الليبرالى للاستبداد العسكرى والمحافظة القومية الشعبوية، والتى يُنظر إليها على أنها «طليعة» العالم فى مواجهة الغرب و«سمومه الأيديولوجية». ومع ذلك، فإن هذه الحركة المزدوجة للتجديد الاستبدادى - المناهض لـ«الكافر» تستغل بمهارة أحيانًا الدين، وأحيانًا الرؤى الراديكالية لللبروكينابى توماس سانكارا حول أفريقيا غير الاستعمارية. وبعد هذا البطل البوركينابى المتمثل فى الاستقلال الأفريقى و«إنهاء الاستعمار الثاني»، تعتزم الطغمات العسكرية الجديدة فى الساحل التخلص من النخب الأصلية «المدعومة» من قبل المستعمرين السابقين الذين قاموا بتثقف السكان الأصليين، ويعتقدون أنه من أجل بقائهم كدول قومية ودينية تتمسك بهويتها يجب إخلاء عملاء الغرب «الإمبريالى» وستساعدهم على ذلك روسيا والصين.. هذا هو الاتجاه الرئيسى الذى سيتعين على الغربيين أخذه فى الاعتبار إذا كانوا لا يريدون يومًا ما أن يتم طردهم تمامًا من أفريقيا من قبل المنافسين متعددى الأقطاب روسيا والصين وتركيا والهند ودول الخليج واستبدال التمويل الغربي! هذا التمويل الغربى الذى يصعب تعويضه بالتأكيد فى الوقت الحالى، لكنه لم يعد كافيًا للاحتفاظ بالجماهير والحفاظ على «القلوب».

فى هذا الصدد، أكدت القمة الأفريقية الروسية، فى ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ فى سان بطرسبرج، التقبل القوى فى أفريقيا لشعار بوتين «مناهض للإمبريالية»، متعدد الأقطاب وعالم ثالث جديد، وريث كل من التخريب السوفيتى الماركسى ولكن وأيديولوجية الهوية الجديدة لروسيا أرثوذكسية قومية جديدة تشعر بأنها مهددة وجوديًا بسبب امتداد الإمبراطورية الغربية المنافسة: «نحن متحدون برفض النظام الذى فرضته القوى القديمة المستعمرة على العالم». فى هذا السياق، وعدت روسيا، فى نهاية القمة، بإرسال دعم مجانى إلى زيمبابوى وزامبيا والصومال وإريتريا ومالى وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو (قريبًا إلى الانقلابيين النيجيريين إذا لم يتم الإطاحة بهم من قبل تدخل فرنسى أمريكي).. هذا الدعم المجانى عبارة عن ٣٠٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠ طن من الحبوب بالإضافة إلى سلسلة كاملة من التعاون الأكاديمى والعسكرى والمالى والاقتصادى والصناعى.

الساحل، عالميًا «خسر» للغرب «؟

بالنسبة لإدريس كانامبايه، فإن منطقة الساحل «ضائعة أمام الغرب»، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يلعبون فى أفريقيا، مثل أكثر أبطال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لعبة القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة. ويحذر خبيرنا من أنه إذا تم تنفيذ تهديد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا باختيار استخدام القوة العسكرية لطرد الانقلابيين النيجيريين وإعادة الرئيس بازوم بالقوة، «فقد تكون هذه مذبحة حقيقية وسيزداد تشويه صورة فرنسا «الاستعمارية الجديدة» !

ويمكننا أن نكون متأكدين بالفعل من أن العقوبات الصارمة التى صوتت عليها الإيكواس والاتحاد الأوروبى وفرنسا سيتم الالتفاف عليها إلى حد كبير (كما هو الحال بالنسبة لروسيا)، من قبل الدول غير المنحازة للغرب، ولا سيما الدول الحدودية و«الإخوة» فى بوركينا فاسو أو مالى اللتين لن تطبقان العقوبات وحذرتا من تضامنهما مع النيجر فى حالة التدخل العسكرى «الإمبريالى» الخارجى. وفى الواقع، «الغرب ينتقد مناطق نفوذ روسيا فى أوكرانيا، لكنه يريد الاحتفاظ بمناطق نفوذ فى أفريقيا"! مرآة اتهام أو رسالة مضادة. ويختتم كانامبايه: «الوعى» زاد بشكل كبير من خلال شبكات التواصل الاجتماعى.. الآن، حتى الفلاحين فى الساحل الإفريقى لديهم جميعًا ما يتصلون به ويتعرفون على ما يحدث بالإضافة إلى حقيقة أن بلادهم الغنية بالمناجم والموارد تتعرض للنهب من قبل الحكام المرتبطين بفرنسا والشركات متعددة الجنسيات دون تطوير البلاد.. لذلك يجب علينا أن نصغى إلى الناس أكثر بكثير قبل فوات الأوان «. يستشهد خبيرنا بهذا المثل المالى: «لا توجد عذارى فى جناح الولادة»، مما يعنى أنه لم يعد بإمكاننا التصرف كما كان من قبل. والتهديدات الاستعمارية الجديدة غير مجدية وانتهى عصر بوب دنارد؛ فلم يأتِ الانقلاب فى النيجر من فراغ: إنه ثمرة الأسباب الجذرية التى تعود إلى سياسات التعديل الهيكلى فى التسعينيات وتدمير المناجم الخاسرة: يأتى رؤساء الشركات متعددة الجنسيات إلى هنا فى طائرات هليكوبتر لأنهم لا توجد طرق ولا مياه ولا كهرباء » وهذه حقيقة مفيدة للغاية يجب على الشركات الغربية الكبرى أن تأخذها بعين الاعتبار ويوضح كانامبايه أن «هذا هو سبب تغيير الجيش فى مالى لقانون التعدين من خلال المطالبة مقابل استغلال المناجم وبناء البنى التحتية». وطبقا لمحللنا: «فى مالى، على سبيل المثال، لن يغادر الذهب الخام مالى بعد الآن وسيتم تكريره هناك محليًا، كما ورد فى الدستور فى ٢٢ يوليو ٢٠٢٣، تمامًا كما فعلت بوستوانا وناميبيا من قبلنا. وقد مكّن ذلك من تسريع التنمية وإقامة علاقات جديدة متوازنة ومربحة للجانبين بين الشمال والجنوب. أصبحت هذه البلدان، بفضل تأميم المناجم على وجه الخصوص، أكثر ثراءً، لأن الماس الآن يفيد الناس أكثر بكثير «.. كل هذا يعنى بعبارات واضحة أنه، على عكس ما يُخشى، فإن المجالس العسكرية فى منطقة الساحل ليس لديها مصلحة فى رفض أى تعاون مع الشركات متعددة الجنسيات الغربية فى المستقبل، لكنها تنوى ببساطة المطالبة بإعادة التفاوض على قدم المساواة مع الدول والشركات الغربية الراغبة فى البقاء.. من الواضح أن هذا النموذج المالى الجديد المربح للجانبين قد أعطى أفكارًا للنيجر، التى لن تكون آخر دولة فى منطقة الساحل أو أفريقيا تنفذ «عملية ثانية لإنهاء الاستعمار» ضد الغرب.

معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يستعرض، فى مقاله، أسباب انقلاب النيجر وتداعياته.