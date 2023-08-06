العراق وبريطانيا يبحثان مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، مشيرا إلى أهمية حث المجتمع الدولي لسحب الدول لرعاياها من هذا المخيم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن ذلك جاء خلال لقاء الأعرجي، اليوم الأحد في مكتبه، مع السفير البريطاني الجديد لدى بغداد ستيفن هيتشن، حيث بحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال الأغرجي "إن بريطانيا شريك في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)، ومن المهم أن يكون التعاون أيضا في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية"، معربا عن تطلع العراق لأن يكون هنالك تعاون دولي أو استراتيجية دولية لمكافحة المخدرات، التي تمثل تحديا جديدا.

ومن جهته، أعرب السفير البريطاني عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وفي مختلف المجالات، لاسيما التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قد وصف مخيم الهول، في تصريح الشهر الماضي، بأنه "قنبلة موقوتة ويجب إنهاء المخيم وتفكيكه"، موضحا أن عدد العوائل المتواجدة بالمخيم يصل إلى قرابة 7000 آلاف عائلة.. فيما كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في فبرايرالماضي، أن الوضع الأمني في سوريا يمثل تحديا للعراق بما فيها وجود مخيم الهول والسجون التي تضم عددا كبيرا من الإرهابيين.

جدير بالذكر أن مخيم الهول يضم 60 ألف شخص، نصفهم عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة 150 عائلة عراقية شهريا وإدخالها في مخيم "الجدعة" لتأهيلها أمنيا ونفسيا، لاسيما وأن استمرار وجود العوائل في مخيم الهول يمثل خطرا على المنطقة.