حبس المتهم بقتل صديقه بعد وصلة هزار بالوراق

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بقتل صديقه طعنا بسلاح أبيض سكين داخل محل بلاستشين بعد وصلة هزار تحولت لمشاجرة بدائرة قسم شرطة الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل داخل محل بلاستشين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد صديقين 18 و16 سنة داخل المحل المشار إليه تحولت وصلة هزار بينهما إلي مشادة كلامية ومشاجرة تعدي خلالها الأول علي صديقه بسلاح أبيض سكين منهيا حياته طعنا حري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.