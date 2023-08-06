اتحاد الشرطة الرياضى يفوز ببطولتى الجمهورية وكأس مصر لالتقاط الأوتاد.. صور

أنهى الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، الموسم الرياضى بنجاح منقطع النظير بعد إنتهاء منافسات بطولة التقاط الأوتاد واختتام منافسات قفز الحواجز والكلا مؤخرا.

وحصد نادى اتحاد الشرطة الرياضى فى بطولتى الجمهورية وكأس مصر لالتقاط الأوتاد للموسم الرياضى 2022/2023 المراكز الستة الأولى للكبار فى كل بطولة، كما حصل على المراكز الثلاثة الأولى للمبتدئين فى البطولتين، وترجع السيطرة الكاملة لاتحاد الشرطة الرياضى إلى وجود العديد من الأبطال الدوليين السابقين والحاليين ضمن صفوفه، والذين تمكنوا مع المنتخب الوطنى من الفوز ببطولة العالم من قبل مرتين، والحصول على المركز الأول فى تصفيات كأس العالم التى أقيمت يناير الماضى بوادى الفروسية بالبساتين التابع لوزارة الداخلية، والتى تأهل من خلاله منتخبنا الوطني لبطولة كأس العالم التى ستقام فى الثلث الأخير من شهر أغسطس الجارى بجنوب إفريقيا.

أسفرت نتائج بطولة الجمهورية عن فوز نادى اتحاد الشركة الرياضى بالمراكز الستة الأولى فى الدرجة الأولى، حيث فاز المقدم مصطفى إدريس بالمركز الأول برصيد 470 نقطة، وحل فى المركز الثانى أمين الشرطة محمود زقزوق برصيد 469.5 نقطة، وجاء فى المركز الثالث زميله غالى صفى الدين برصيد 451.5 نقطة، وحصل المقدم رانى هاملت على المركز الرابع برصيد 430 نقطة، وجاء فى المركزين الخامس والسادس على الترتيب كل من أمين الشرطة محمد فوزى برصيد 426 نقطة، وزميله أيمن عبد النبى برصيد 406 نقطة.

وفى منافسات بطولة الجمهورية للمبتدئين حصل اتحاد الشرطة على المراكز الثلاثة الأولى بجدارة، حيث فاز محمود علاء بالمركز الأول برصيد 361.5 نقطة، وحصل على لقب الوصيف والمركز الثاني يوسف كريم برصيد 330.5 نقطة، وحل صفوان سعيد فى المركز الثالث برصيد 324 نقطة، وفى بطولة الجمهورية للناشئين فاز بالمراكز الثلاثة الأولى مركز جالوب اداى، وتمكن سيف إبراهيم من الفوز بالمركز الأول برصيد 353.5، وحصل شريف صوليا على المركز الثانى برصيد 345.5 نقطة، وجاء بلال سكر فى المركز الثالث برصيد 332 نقطة.

وأسفرت بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2022/2023 عن فوز اتحاد الشرطة بالمراكز الستة الأولى فى منافسات الكبار أيضا، وحافظ المقدم مصطفى إدريس على الصدارة والفوز بالمركز الأول برصيد 110 نقطة، ليجمع ببن لقبى الدورى والكأس هذا الموسم، وجاء محمود زقزوق فى المركز الثانى برصيد 108 نقطة، وحل فى المركز الثالث أمين الشرطة أيمن عبد النبى برصيد 100 نقطة، وحصل المقدم مصطفى إدريس على المركز الرابع بجواد أخر برصيد 90 نقطة، واحتل محمود عبد الرحمن المركز الخامس برصيد 87.5، وفاز بالمركز السادس والأخير رأنى هاملت برصيد 86 نقطة، وفى منافسات المبتدئين فاز اتحاد الشرطة الرياضى بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمراكز الثلاثة بالترتيب كل من محمود عبد الرحمن برصيد 87.5 نقطة، محمد علاء برصيد 86 نقطة، وصفوان سعيد برصيد 72.5 نقطة، وفاز مركز جالوب اداى بمنافسات الناشئين، ففاز بالمركز الأول سيف الدين إبراهيم برصيد 77 نقطة، وحصل على المركز الثانى محمد مصطفى برصيد 67.5 نقطة، وجاء فى المركز الثالث ياسين أشرف برصيد 63.5 نقطة.