ساكا يقود أرسنال لمواجهة السيتى على الدرع الخيرية

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "ويمبلي"، في مسابقة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، التي كانت تعرف باسم الدرع الخيرية.

جاء تشكيل فريق أرسنال كالتالى:

رامسدايل- وايت- ساليبا- جابريل- تيمبر- بارتي- رايس- أوديجارد- ساكا- مارتينيلي- هافيرتز.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء آرسنال كل من: تورنر- تومياسو- كيويور- هولدنج- تيرني- سميث روي- فييرا- تروسارد- نكيتياه.

ويشارك مانشستر سيتي في البطولة باعتباره حامل لقب ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال كوصيف للبريميرليج.

