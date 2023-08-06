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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يقود مانشستر سيتى لمواجهة أرسنال على الدرع الخيرية

هالاند
هالاند
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره آرسنال، وذلك بعد قليل على ملعب "ويمبلي"، في مسابقة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، والتي كانت تعرف باسم الدرع الخيرية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالى:
أورتيجا- ووكر- ستونز- دياز- أكانجي- رودريجو- كوفاسيتش- برناردو- جريليش- ألفاريز- هالاند.
ويشارك مانشستر سيتي في البطولة باعتباره حامل لقب ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال كوصيف للبريميرليج.
 

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