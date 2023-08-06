نواب ونائبات قادمات: قناة السويس الجديدة دشنت لمرحلة جديدة في تاريخ مصر

الأحد 06/أغسطس/2023 - 05:13 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن افتتاح قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها في 6 أغسطس عام 2015 دشن لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، كما نجحت في تحقيق أرقاما غير مسبوقة بإحصائيات الملاحة، وساهمت في نمو معدلات الاقتصاد الوطني.

وأوضحت في بيان لها، أن افتتاح قناة السويس الجديدة كان نقطة لتنمية إقليم القناة وخلق العديد من فرص العمل لأبناء الوطن، فالقناة أصبحت مناخ جاذب للاستثمارات الضخمة، كما أنها أصبحت أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات على مستوى العالم وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يسهل حركة التجارة بين الأسواق العالمية.

وتابعت أن قناة السويس الجديدة عكست لمختلف دول العالم قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات الصعبة التي كانت تمر بها الدولة، إلا أن المصريين نجحوا في تحويل القناة لمركز لوجستي وتجاري كبير، وهو ما حقق إيرادات فير مسبوقة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.