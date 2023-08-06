فرنسا تلغي كأس العالم للسباحة في نهر السين بسبب تلوث المياه

ألغت السلطات الفرنسية بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بسبب سوء جودة المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت في باريس.

كان من المقرر أن تقام البطولة من اليوم الأحد حتى الإثنين في نهر السين.

تعد بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة مسابقة تجريبية تقام قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستستضيفها فرنسا العام المقبل.

أوضحت الجهة المنظمة للبطولة "وورلد أكواتيكس" في بيان أن جودة المياه في نهر السين لم تتوافق مع المعايير المقبولة لحماية صحة السباحين المنافسين بسبب هطول الأمطار الغزيرة في باريس، وبالتشاور مع سلطات الصحة العامة وشركاء تنظيم الحدث، تم اتخاذ قرار إلغاء البطولة وفقًا لما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

بعد إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، دعا اتحاد السباحة الفرنسي إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجنب وقوع مشاكل مماثلة في عام 2024، حيث ستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وشدد الاتحاد الفرنسي للسباحة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جودة المياه في الأحداث المائية المستقبلية، وذلك لضمان سلامة وصحة الرياضيين المشاركين. كما دعا إلى تكثيف العمل والتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات الصحية والبيئية، لتحقيق هدف توفير بيئة صحية وآمنة للمنافسات المائية في الألعاب الأولمبية.

جاء ذلك في سياق الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس عام 2024، حيث تسعى السلطات الفرنسية والمنظمين لضمان أقصى درجات الجودة والسلامة في جميع الرياضات، بما في ذلك السباحة في المياه المفتوحة.