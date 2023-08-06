اندلاع حريق في مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

نشب حريق محدود في مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الأحد، داخل إحدى غرف المستشفى.

تم إخطار قوات الحماية المدنية والدفع بتشكيل من قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق والدفع بقوة من قبل قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر مادية بمعدات وأجهزة المستشفى.

وأضاف مدير مستشفى الأزهر بدمياط، أنه تم إخلاء المبنى من كافة النزلاء، مشيرا إلى أن الحريق وقع داخل أحد الغرف الخالية من الحالات، وتم التعامل مع الموقف وإخلاء المرضى وكذلك الأجهزة الطبية دون المساس بأى منهما، ولم يتسبب الحريق فى أية أضرار، كما قدمت قوات الحماية المدنية الدعم اللازم بصورة فورية مما ساهم فى السيطرة على الحريق بشكل سريع.

وأكد أيضا أنه لايزال العمل جاريا داخل المستشفى لرفع الآثار المترتبة على الحريق، إضافة إلى كشف الأسباب التى تسببت فى اندلاع النيران داخل المستشفى ومن ثم وقوع الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا أفاد وقوع حريق داخل مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، التى قامت بالدفع بأربع سيارات للسيطرة على الحريق والتعامل مع الأمر بالشكل الأمثل، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وجار كشف اسباب الحريق.