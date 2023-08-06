الرئيس النمساوي يدعو المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد للإسراع بنزع السلاح النووي

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى بذل قصارى الجهد للإسراع بنزع السلاح النووي.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم /الأحد/، بمناسبة ذكرى الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي - إنه عندما تم إلقاء قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في 6 و9 أغسطس 1945 كانت العواقب كارثية، حيث قتل مئات الآلاف من الناس وعانى مئات الآلاف فيما بعد من الآثار المدمرة للإشعاع.

وأوضح الرئيس النمساوي أنه بعد سنوات عديدة من إلقاء القنابل الذرية القاتلة، لا تزال هناك عشرات الآلاف من الرؤوس الحربية النووية ملقاة على كوكبنا وذلك بحسب دراسة أجراها معهد أبحاث السلام.

ولفت الرئيس النمساوي إلى حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قواته النووية في حالة تأهب في بداية الحرب بأوكرانيا، وهو ما يظهر مدى أهمية الدعوة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

كما أعرب الرئيس النمساوي عن اقتناعه بأن عالم خال من الأسلحة النووية أمر ممكن تحقيقه وذلك عندما نفكر في التسامح والحرية والسلام، لافتا إلى أنه علينا أن نبني التعاون في أوروبا وحول العالم على هذه القيم.