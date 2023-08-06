3 أسباب تمنع الزمالك من ضم رمضان صبحي بالميركاتو الصيفي

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن دخول الزمالك في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز وذلك لضمه استعدادا للموسم الجديد .

وأكد مصدر بداخل نادي الزمالك، أن النادي لا يستطيع ضم رمضان صبحي حاليا، وذلك لثلاثة أسباب، أولها الأزمة المالية بالنادي نظرا للمشاكل الإدارية بالنادي والحجز على الأرصدة، والسبب الثاني إيقاف قيد الزمالك حاليا لحين حل أزمة غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، والثالث رفض بيراميدز التفريط في رمضان صبحي لأنه من اللاعبين المؤثرين بالفريق .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات .