موقف أوسوريو مع الزمالك في الموسم الجديد

استقرت إدارة الزمالك على استمرار المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع الفريق في الموسم الجديد وذلك لمنحه الفرصة كاملة في خوض فترة إعداد والحكم عليه بداية من الموسم المقبل.

وكان أوسوريو قد تعاقد مع الزمالك عقب رحيل المدرب البرتغالي فيريرا وكان الدوري قد حسم للنادي الأهلي، وأنهى الموسم مع الفريق الأبيض في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري، ليتأكد مشاركة الزمالك في الموسم المقبل بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.