معلومات جامعة الفيوم يطلق منصة "دارك" الإلكترونية للتسجيل للمدن الجامعية

أطلق مركز معلومات الجامعة برئاسة الدكتورة رانيا أبو السعود، ممثلًا عنه مركز نظم المعلومات الإدارية برئاسة الدكتورة شيماء يوسف، منصة "دارك" للمدن الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتورياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورمحمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن إطلاق المنصة يأتي في إطار خطة الجامعة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تتيح خدماتها للطلاب إلكترونيًا، موضحا أن الجامعة تتخذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي في كافة كليات الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المنصة تعمل على ميكنة جميع ما يخص الطالب من خطوات وإجراءات خلال إقامته الكاملة بالمدينة الجامعية بدءًا من التسجيل الالكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية سواء للطلاب القدامى او الجدد (طلاب وطالبات) ومرورًا بشروط القبول وكافة ما يخص اجراءات التسكين، وكذلك استخراج تصاريح الخروج وكل ما يخص التغذية وكذلك تطبيق جميع اللوائح ومتابعة نظام العمل داخل المدن وانتهاءً بإخلاء طرف الطالب.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا أبو السعود، أن جميع بيانات الطلاب القدامى المتقدمين على المنصة مرتبطة بنظام الـMIS وذلك لتحري الدقة وصحة البيانات وبذلك يكون لكل طالب ملف يحتوي على جميع المعلومات والبيانات الخاصة به منذ اليوم الأول له في المدينة لحين التخرج.

- للتسجيل على المنصة من خلال الرابط التالي:

http://online-services.fayoum.edu.eg/darak