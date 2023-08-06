سهر الصايغ فى أحدث ظهور لها.. والجمهور "مين دى"

نشرت الفنانة سهر الصايغ على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديده لها تشارك بها جمهورها.

وظهرت من خلال الصور بشكل مختلف تماماً عما إعتادت الظهور به، و"لوك" مختلف كثيراً من خلال جلسة تصوير جديده لها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على الصور وجاءت أبرز التعليقات "مين دى" ، "شكلك مختلف جداً هنا" ، "كده أحلى كتير يا فنانه" ، "انتى عملتى عملية تجميل ولا ايه" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانه سهر الصايغ المشاركة فى السباق الرمضانى بمسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولى، سوسن بدر، سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمره، جومانا مراد والإخراج أحمد خالد موسى.

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