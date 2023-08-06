محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص علي تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأولي بالرعاية والمستحقة وتسعى جاهدة إلى توفير كافة احتياجاتهم من مسكن يليق بهم، وكذلك التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث أوضاعهم المعيشية وتقديم المنح والمساعدات اللازمة لهم ليحيوا حياه كريمة.

جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي لبحث ومناقشة عددٍ من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإستثماري والأولى بالرعاية.

ناقش المجلس الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والبالغ عددهم 10 والمخصص لهم وحدات سكنية أولى بالرعاية بمدن أبو حماد وأبو كبير ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس والعاشر من رمضان يلتمسون فيها الموافقة على استبدال الوحدات المخصصة لهم بالأدوار العليا بوحدات أخرى بالأدوار المنخفضة ليقرر المحافظ الاستجابة لطلباتهم نظراً لظروفهم الصحية الصعبة وتيسيراً عليهم في التنقل والحركة.

كما وافق المجلس على تخصيص وحدات سكنية اولى بالرعاية لـ4 حالات مستحقة بعد اجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة وتبين احقيتهم في الحصول على وحدات سكنية بمراكز فاقوس ومنيا القمح.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس الطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين والخاصة بتخصيص وحدات سكنية أولى بالرعاية لعدد 6 حالات بمدينة العاشر من رمضان ليوافق المحافظ نظرا لظروفهم الإجتماعية الصعبة وذلك بعد التأكد من توافر كافة الإشتراطات المعمول بها في هذا الشأن .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان وسعيد سرحان وكيل وزارة المالية وايفي وهيب مديرة مديرية المساحة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان ومحمود شلبي مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبد الحميد محمد عبد الحميد مدير عام إدارة الحسابات العامة بالديوان العام ومحمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.