ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير إدارة الكراكات يبرز أهمية ازدواج قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المهندس هشام هاني عبد الحليم، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، أن القناة السويس لها دور تنموي من خلال المشروعات تنموية، أبرزها أعمال الاستزراع السمكي في منطقة قنطرة شرق، مضيفًا أن هناك مشروعات سياحية تتم بدراسات وافية، لتكون نموذجًا جيدًا لأعمال الاستثمار في المنطقة.

وأضاف "عبد الحليم" خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع ازدواج القناة من الكم 122 إلى الكم 132، يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 6 مراكب إضافية، لافتًا إلى أنه يزيد درجة الأمان والثقة، لعدم تكرار حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" والذي وقع منذ عامين.

وتابع مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس: “نحلم بازدواج قناة السويس بالكامل، لكن الأمر يتم وفق دراسات وترتيبات ليكون مدروسًا جدواه وإمكانياته بشكل جيد”.

الاستزراع السمكي إيفر جيفن مشروع ازدواج القناة قناة السويس مشروعات سياحية