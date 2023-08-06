تحرير 8 مخالفات بيئية في حملات للاستجابة لشكاوى المواطنين بالأقصر.. صور

شنت إدارة شئون البيئة بمدينة الأقصر، اليوم الأحد، حملة تفتيش بيئية موسعة، في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وتم خلال الحملة، الاستجابة لعدد (3) شكاوي للمواطنين بمنطقة الحمارة بحي وسط، حيث وردت الشكوى الأولى بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تضرر الأهالي من وضع خيول وحمير بمنتصف شارع صغير بمنطقة الحمارة بالقرب من شارع يوسف حسن، مما تعوق حركة سير أهالي المنطقة فضلاً عن مخلفاتهم وانتشار الروائح الكريهة، كما أنها تؤذي المواطنين أثناء عبور الطريق، وعلى الفور تم معاينة الشكوى على الطبيعة بمشاركة إدارة النقل البطيء والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات ورجال حي وسط، حيث تبين وجود عدد 5 عربات حنطور وعدد 2 من الخيول بجوار إحدى محولات الكهرباء بالشارع، فتم نظافة الشارع من الروث بواسطة أصحاب الخيول وتم التحفظ على الخيول وتحرير عدد 3 محاضر بيئية، وإزالة أسباب الشكوى.

واستمرت الحملة بالشوارع المجاورة بالمنطقة المعنية لمعاينة عدد 2 من الشكاوى، وأفادت الشكوى الأولى بقيام أحد تجار الدواجن بإطلاق أنواعاً من الطيور مما تتسبب في غلق الشارع وتعطيل الحركة المرورية مع وجود مخلفات تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، فتم إزالة الإشغالات وإزالة القمامة، أما الشكوى الثانية تفيد بأن أحد تجار الأسماك المتجولين يتسبب في انتشار روائح كريهة تنبعث أثناء بيع ونظافة الأسماك بالشارع وشكوى السكان من انتشار الحشرات، فتم إزالة المخالفة وتحرير عدد ٢ محضر نظافة.

وتم تحرير محضر بيئة ومحضر نظافة عامة، ومحضر إشغال طريق ضد تاجر خردة، في شارع ٢٥ بمنطقة البغولة بحي شرق، لقيامه بإشغال الطريق بكميات من الخردة، وتم التحفظ علي ميزان ديجيتال.

كما قامت الحملة بمعاينة شكوى بجوار كنيسة ماري جرجس بالسواقي بمنطقة شرق، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بتربية رؤوس ماشية وانبعاث روائح كريهة، وتم إزالة المخالفة من داخل الكتلة السكنية، كما تمت معاينة شكوى بمنطقه السبتية بحي شمال حيث تبين قيام أحد الأشخاص بتربية أغنام وماعز في الدور الأول علوي داخل كتلة سكنية وانبعاث روائح كريهة، وتمت إزالة المخالفة.

وتمت الحملات، بناءاً على تكليفات اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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