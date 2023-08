ورش ودورات تدريبية متميزة ببيطري القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن اهتمام الجامعة- بوحداتها الخاصة، ومراكزها البحثية والتدريبية- بتقديم البرامج التدريبية، وورش العمل المختلفة التي تعمل دائما على تقديم المحتوى التدريبي، والدراسي البحثي الذي يرفع من قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين بالجامعة.

و نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس عدد من الدورات التدريبية، وورش العمل المتميزة، بهدف تقديم المحتوى العلمي البحثي وفق احتياجات الباحثين، والدارسين العلمية، والعملية التي ترفع من قدراتهم ومهاراتهم.

أقيمت الدورات وورش العمل تحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والدكتورة هبة عبد الرازق نائب مدير الوحدة.

كما عقدت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري- بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا و قسم الفسيولوجيا- ورشة عمل تحت عنوان : "Electrocardiography in Lab Animals" رسم القلب الكهربائي في الحيوانات المعملية، وحاضرها بها أساتذة الفسيولوحيا الدكتور عادل صيام ، والدكتورة هبة عبد الرازق.

ومن هذه البرامج الدورة التدريبية بعنوان" Usability of Graphpad in preclinical and clinical studies : Data Analysis and presentation" .

" استخدام برنامج الجراف باد في الدراسات قبل الإكلينيكية والإكلينيكية: تحليل البيانات والعرض "...والتي تم تقديمها لحوالي

3 دورات، على فترات متباعدة لتعميم الفائدة، وحاضر فيها وأدارها الدكتور أحمدسعيد مندور أستاذ مساعد طب الحيوان، وتناول خلالها التعريف بكيفية التحليل الإحصائي للبيانات العلمية ببرنامج الجراف باد، والوصول إلى التطبيقات المختلفة للبرنامج.

وحضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و المعيدين، و خريجو كلية الطب البيطري - كلية العلوم - كلية الصيدلة.