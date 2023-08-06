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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
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اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) الدور الثاني للعام الدراسى 2022- 2023 بنسبة نجاح 95.25 % عن الدورين الأول والثاني.

كما قامت نائب محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92 %،  وكذا اعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100 %.

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121487 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا منهم لامتحانات الدور الثانى 30536 طالبا وطالبة.

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