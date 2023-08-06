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الأحد 06 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء... «الفنون التشكيلية» يناقش خطورة التطرف والإرهاب بمركز دنشواي الثقافي

مركز دنشواى الثقافي
مركز دنشواى الثقافي
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يعقد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة ثقافية بعنوان (خطورة التطرف والارهاب على الفرد والمجتمع)، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 بمدرسة أشرف حبيب بالعراقية، بمركز دنشواى الثقافى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالمنوفيه وقطاع الفنون التشكيلية.

كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة مركز سينما الحضارة احتفالية باليوم العالمي للعمل التطوعي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري بقاعة السينما، بساحة دار الأوبرا المصرية خلف صندوق التنمية الثقافية.

قطاع الفنون التشكيلية مركز دنشواى الثقافى خطورة التطرف والارهاب وزارة الثقافة اخبار الثقافة