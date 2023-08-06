الثلاثاء... «الفنون التشكيلية» يناقش خطورة التطرف والإرهاب بمركز دنشواي الثقافي

يعقد قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة ثقافية بعنوان (خطورة التطرف والارهاب على الفرد والمجتمع)، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 بمدرسة أشرف حبيب بالعراقية، بمركز دنشواى الثقافى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالمنوفيه وقطاع الفنون التشكيلية.

كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة مركز سينما الحضارة احتفالية باليوم العالمي للعمل التطوعي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري بقاعة السينما، بساحة دار الأوبرا المصرية خلف صندوق التنمية الثقافية.