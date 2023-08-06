محطات فى حياة الفنان الراحل محمد نوح

ولد فى مدينة طنطا التى تعد مسقط رأسه، ويعد أحد أبرز نجوم الفن المصرى والعربى فى عالم التلحين والغناء إلى جانب مساهماته الكثيره فى مجال التمثيل، ورغم تاريخه الفنى العظيم الذى قدمه، إلا أنه تخرج من كلية بعيده كل البعد عن مجال الموسيقى، حيث تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ورغم ذلك ولشغفه الكبير بالموسيقى منذ صغره، ولحرصه على تحقيق حلمه، درس التأليف الموسيقى من جامعة ستانفورد الأمريكية، وهو ما أضاف له الكثير من الخبرات وتباين الثقافات الموسيقية بين الشرق والغرب، وأضاف له شخصية فنية متفرده ساعدت فى بناء كيان فنى كبير، لشخص استطاع أن يترك بصمة فنية كبيره بمشوار فنى حافل، وكان أوج تألق البدايات هو مرحلة السبعينات والثمانينيات، والتى وصل فيها إلى قلوب الجماهير وحقق نجاحاً كبيراً فى تلك الفترة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات الفنان القدير محمد نوح..

مفاجآت فى حياة الممثل محمد نوح السينمائية .. رفض بطولة فيلم "الزوجه الثانية" وقدم الكثير من الأفلام لم تذع

لمع إسم الملحن والمطرب بل والممثل وهو بالأخص ما سنتحدث عنه، فشخصية محمد نوح لعبت دوراً كبيراً فى إختياراته الفنية، وفى مسيرته فى عالم التمثيل حيث كانت إختياره للدور يخضع لتقديرات خاصه به وحده، للدرجه التى جعلته يرفض دور البطلة فى فيلم "الزوجه الثانيه"، الذى قام به النجم شكرى سرحان، وإكتفى بدور شقيق العمدة.

وعلقت الفنانة سحر نوح نجلة الفنان الراحل محمد نوح على ذلك من خلال تصريحات تلفزيونية وقالت "بابا إتعرض عليه دور البطولة فى فيلم الزوجة مكان الفنان العظيم شكرى سرحان، لكنه رفض الدور لأسباب من وجهة نظره".

وتابعت " بابا رفض الدور عشان مكنش عايز يعمل دور الزوج المنكسر إللى بيطلقوه من مراته غصب عنه، وهو شخصيتة قويه وكلها حماس زى طريقته فى الغناء، عشان كده بيحب يكون الدور اللى بيقدمه هو الحكايه".



أعمال محمد نوح رغم كثرتها ولكن المذاع قليل

قدم محمد نوح الكثير من الأعمال الفنية، وعدد من الأفلام السينمائية كبير جداً، ولكن المذاع عدد محدود من تلك الأعمال، حيث يعرض البعض القليل منها سواء على مواقع الإنترنت، أو على القنوات الفضائية، والكثير من الجمهور لا يعرف أن محمد نوح له رصيد فنى كبير كممثل، وأنه له العديد من الأعمال.

وعلقت سحر نوح فى لقاء تلفزيونى على قلة الأعمال الفنية المعروضه لوالدها كممثل وقالت "بابا عنده أعمال كتير جداً، لكن للأسف إللى بيتعرض قليل اوى، وفى أفلام كتير اوى مبتتعرضش بسبب إنها إما إتباعت، أو حقوق البث أو ممكن تلفت، لكن فعلاً فى أعمال كتيره جدا ومميزه جدا وهو قدم فيها ادوار جميله اوى".

أبرز أعماله السينمائية

فيلم "السيد البلطى" إنتاج عام ١٩٦٧، فيلم الزوجة الثانية" إنتاج عام ١٩٦٧، فيلم "الدخيل" إنتاج عام ١٩٦٧، فيلم "الأضواء" إنتاج عام ١٩٧٠، فيلم "شباب فى عاصفة" إنتاج عام ١٩٧١ ، فيلم "إمتثال" إنتاج عام ١٩٧٢ ، فيلم "المزيكا فى خطر" إنتاج عام ١٩٧٦، فيلم "اللعنه" إنتاج عام ١٩٨٤، فيلم "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" إنتاج عام ١٩٩٩.



مشاركة عظماء الفن المصرى

من خلال مسيرة فنية كبيرة شارك الفنان محمد نوح قامات من أهم اسماء الفن المصرى، وذلك منذ بداياته الفنية كممثل، وحتى مراحل الزمن الفنى له، وهو ما أكسبه الكثير من الخبرات الفنية الكبيره، والقدرات على الأداء الى جانب أنه يتمتع بشخصية قويه، وله قدره على الإختيار والرفض بكل قوه، وكانت أبرز تلك الأسماء " أمينة رزق، سماء جميل، صلاح منصور، شكرى سرحان، سعاد حسنى، محمود المليجى، توفيق الدقن، عبدالمنعم ابراهيم، يحيى شاهين، يوسف شعبان، سهير المرشدى، زوزو ماضى، عادل إمام، نور الشريف، نيللى، عزت العلايلى، عبدالعظيم عبد الحق، عبدالرحمن أبو زهرة، مريم فخر الدين، صلاح نظمى، كمال الشناوى، وغيرهم الكثير.

مشاركات نوح بالموسيقى التصويرية

قدم الفنان والموسيقار محمد نوح إبداعات موسيقية لكثير من الأعمال الفنية، وكانت الموسيقى التصويرية الخاصه به تحمل طابعا خاصا، وقدم للأفلام السينمائية الكثير أبرزها فيلم "المزيكا فى خطر" وشارك فيه بالألحان والموسيقى التصويرية، ومن خلال فيلم "توحيده" قدم الموسيقى والغناء، وفيلم "القمة الباردة" قدم ألحان وموسيقى تصويرية" ، فيلم "معركة النقيب نادية" قدم موسيقى تصويرية وألحان، فيلم "قانون إيكا" قدم ألحان وموسيقى تصويرية، فيلم "قبضة الهلالى" موسيقى تصويرية فقط، فيلم "اسكندريه كمان وكمان" موسيقى تصويرية، فيلم "القاهره منوره بأهلها" موسيقى تصويرية، فيلم "مرسيدس" ألحان وموسيقى تصويرية، فيلم "السجينة ٦٧" موسيقى تصويرية، فيلم "اجدع ناس" ألحان وموسيقى تصويرية، فيلم "كريستال" الألحان، فيلم "قلب جرئ" ألحان وموسيقى تصويرية، فيلم "المهاجر" موسيقى تصويرية، فيلم "الناجون من النار" موسيقى تصويرية.

وعلى مستوى الدراما قدم أيضاً الكثير من المساهمات الموسيقية للكثير من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "ناعسه" قام بالغناء، مسلسل "العوده الى المنفى" قام بالغناء أيضا، مسلسل "زهراء الأندلس" قدم الألحان الخاصه بالعمل، مسلسل "عمرو بن العاص" موسيقى تصويرية، مسلسل "أبناء الإسلام" قدم ألحان وموسيقى تصويرية، مسلسل "ثمن الخوف"، مسلسل "ألف ليلة وليلة" ألحان وموسيقى تصويرية.

اسرة محمد نوح ودورها الفنى وموقف لا ينسى

أعظم إرث لأسرة محمد نوح هو الإرث بعشق الفن، يمتلك من الأبناء ولد وحيد وله إبنتين، وجميعهم أحبوا الفن وورثوه عن أبيهم الموسيقار والفنان والملحن الكبير، ولكن لأسرة نوح دور أيضاً آخر فى حياته .

موقف تاريخى لأسرة نوح

فى فترة التسعينات إعتزلت العديد من الفنانات والفنانين الرجال مجال الفن، وأطلقوا العديد من التصريحات بأن تاب عليهم الله من الفن، وأن الفن حرام وأنهم سلكوا طريق الهدايه، حتى ثار نوح وأطلق تصريحات أن الفن كالسكين تستطيع أن تأكل به وأن تقتل به، ولكن شعر أنه عليه إيصال الرساله بشكل اقوى، وهنا كان الدور التاريخى لأسرته.

تقول سحر نوح فى لقاء تلفزيونى "بابا كان شايف إن الفن زيه زى اى مجال فى الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش، لكنه كان غيور على الفن جدا، وعشان كده لما ظهرت فى التسعينات إعتزال لكتير من الفنانين وأطلقوا تصريحات بيحرموا الفن، بابا خد قرار جرئ جدا".

وتابعت "خد قرار هيطلع بيا أنا وإخوانى رغم صغر سنهم، لكنه هيطلع بينا على المسرح وهنعمل حفله، وكان بابا عايز يوصل رساله لو الفن حرام او حاجه غلط مش هطلع ولادى معايا فى سنهم الصغير ده، بالعكس بابا كان عايز يوصل رساله إن التربيه على الفن دى مهمه، وكمان مفيده إننا ننمى مواهب ولادنا ونشجعهم والفن زيه زى الرياضه والنشأه على الرياضه الاتنين بيفيدوا الطفل".

مقتنيات محمد نوح الشخصية

يملك الفنان محمد نوح مكتبه كبيره وثريه بالكتب لمختلف الثقافات، وهى تعد من أهم مقتنيات الفنان الراحل، حيث كان يعشق القراءه وكان على قدر كبير من الثقافة، وفى تصريحات تلفزيونية صرحت سحر نوح "أنا بزعل جدا من أبناء الفنانين اللى مبيقدروش قيمة مقتنيات أبائهم، وعايزه اقول لازم يتعمل متحف أو مكان مخصص لكل مقتنيات الفنانين الراحلين، عشان مش كل الأبناء بيقدروا قيمة مقتنيات آبائهم.

وتابعت "إحنا محافظين على كل مقتنيات الراحل القدير محمد نوح، والمكتبة بالكتب والقيمه الثقافيه اللى فيها، وكمان كل الجوائز الحاصل عليها، عشان أنا ساعات بشوف مقتنيات بتتباع فى اماكن غريبه عشان محدش حافظ عليها ولا عارف قيمتها".



العمل الأكاديمي والجوائز والتكريمات

عمل الفنان محمد نوح استاذ فى مجال الصوتيات بالمعهد العالى للسينما، وعمل أستاذ فى المسرح الغنائي بمعهد الموسيقى العربية، إلى جانب العديد من الأبحاث حول الموسيقى الفرعونية.

الجوائز

حصل الفنان محمد نوح على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها، جائزة الجمعية المصرية لفن السينما عام ١٩٩٠.

جائزة الجمعية المصرية لفن السينما عام ١٩٩١.

جائزة مهرجان القاهره السينمائي الدولي عام ١٩٩١.

جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام ١٩٩١.

ورحل عن عالمنا فى ٥ أغسطس عام ٢٠١٢ ، عن عمر يناهز ٧٥ عام، بعد تعرضه لأزمة قلبية.