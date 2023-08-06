دراسة: هرمون اللبتين قد يمنع الإصابة بالكبد الدهني

توصل الباحثون في النمسا إلى اكتشاف مهم حول دور هرمون "اللبتين"، وهو هرمون تنتجه الخلايا الدهنية، في التحكم في التمثيل الغذائي للدهون في الكبد لدى البشر.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى وسيلة جديدة لعلاج حالات التمثيل الغذائي مثل مرض الكبد الدهني، يتمثل الدور الأساسي لهرمون "اللبتين" الذي تفرزه الخلايا الدهنية في العمل كمثبط للجوع، حيث يرسل إشارات إلى الدماغ عندما يكون لدى الجسم طاقة كافية مخزنة، لكن لا يؤثر هذا الهرمون فقط على الشهية، ولكنه يلعب أيضا دورا في تنظيم تمثيل "الجلوكوز" و"الدهون" في الجسم.

وتهدف الدراسة الحالية، التى قادها الدكتور توماس شيرير بالتعاون مع الباحث إرموس ميتز في كلية الطب بجامعة فيينا إلى الكشف عن الطرق المحددة التي يؤثر بها هرمون "اللبتين" على تمثيل الدهون في الكبد، خاصة تلك التي لا تتعلق بدورها في التحكم في الشهية.. حيث يتم توصيل تأثير اللبتين على عملية التمثيل الغذائي من خلال الجهاز العصبي اللاإرادي، وهو النظام المسؤول عن وظائف الجسم اللاواعية مثل التنفس والهضم.

وكشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات السابقة أن اللبتين يمكن أن يقلل الدهون في الكبد عن طريق تعزيز إطلاق الدهون وتثبيط إنتاج الدهون الجديد، لكن هذا لم ينجح إلا عندما كان للكبد علاقة عمل بالجهاز العصبي اللاإرادي، كما يتضح من حقيقة أن التأثير اختفى عندما تم قطع العصب المبهم، وهو مكون مهم في هذا النظام.

وبإجراء الأبحاث على عناصر بشرية، توصل الباحثون إلى أن إعطاء "ميتريليبتين" ( وهو شكل من أشكال هرمون اللبتين) أدى إلى زيادة إفراز "اللبتين" من الكبد وتقليل الدهون دهون الكبد بين الرجال الأصحاء ذوي الوزن الطبيعي.

