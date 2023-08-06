بالصور.. انطلاق مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة "كوميكساندريه"

انطلقت فعاليات مهرجان الاسكندرية الدولي للقصص المصورة "كوميكساندرية"، اليوم، الأحد 6 أغسطس ، الذي ينظمه معهد جوته بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستمر فعالياته حتى الثلاثاء 8 أغسطس 2023.
ويقام المهرجان بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة في الإسكندرية، وورشة إسكندرية (مبادرة الكوميكس السكندرية الشهيرة)، ومبادرة إيلوجن كوميكس، ويعد المهرجان الأول من نوعه للقصص المصورة ، حيث يعد الكوميكس وسيلة إبداعية مُحبَّبة لرواية القصص والتعبير عن الذات ولأول مرة يلتقي فنانو ومحبو الكوميكس، أو "الفن التاسع" كما يُطلق عليه، على مدى ثلاثة أيام في مهرجان دولي للقصص المصورة بالإسكندرية.
ويهدف المهرجان إلى بناء الجسور بين الشعوب وإيجاد القواسم المشتركة بين الثقافات، والاحتفاء بهذا الفن الذي لا يتطلب بالضرورة معرفة لغوية للتعبير عن الذات.